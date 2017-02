De Greef kan Duitse topper Zverev geen strobreed in de weg leggen, bordjes weer gelijk

Door: redactie

3/02/17 - 20u19

Arthur De Greef. © photo news.

Davis Cup Arthur de Greef (ATP 143) heeft niet kunnen stunten tegen Alexander Zverev (ATP 22), het speerpunt van het Duitse Davis Cup-team. De Greef verloor in drie sets (6-3, 6-3 en 6-4) tegen de 19-jarige Duitser, die de tussenstand zo op 1-1 brengt. Eerder vandaag won Steve Darcis het eerste duel in vijf sets tegen Philipp Kohlschreiber.

In zijn eerste Davis Cup-wedstrijd moest De Greef het meteen opnemen tegen Alexander Zverev, de beste speler van de Duitsers. De 24-jarige Belg liep zich bij momenten de longen uit het lijf, maar een set leverde dat niet op. Zverev haalde het eenvoudig in drie sets. Daardoor houden België en Duitsland elkaar in evenwicht na de eerste dag.



Morgen volgt het dubbelspel, overmorgen de laatste twee enkelwedstrijden. Wie drie keer wint, plaatst zich voor de kwartfinales en speelt van 7 tot 9 april tegen titelverdediger Argentinië of Italië om een plek bij de laatste vier. De verliezer moet in september play-offs om het behoud afwerken. David Goffin (ATP 11) is niet aanwezig. Hij stelde zich niet beschikbaar voor de selectie van kapitein Johan Van Herck. Lees ook Darcis stunt tegen Kohlschreiber in eerste duel Davis Cup © photo news.

Zverev: "Er wachten ons nog twee moeilijke dagen" "Mijn eerste zege voor de Duitse Davis Cup-ploeg doet deugd", zei Alexander Zverev na afloop. "Maar het staat nog maar 1-1, er wachten ons nog twee moeilijke dagen. Twee jaar geleden zou ik niet in staat geweest zijn om zoals vandaag een hele wedstrijd met dezelfde intensiteit te spelen."



Aangezien Jan-Lennart Struff ziek is, is het mogelijk dat Zverev morgen aan de zijde van zijn broer Mischa aantreedt in het dubbelspel. "Het is al de 35e keer dat men me die vraag stelt deze week", lachte de jongste Zverev. "Als ze me nodig hebben, dan zal ik spelen. Maar het belangrijkste is de zege. Het Belgische duo heeft in september de Brazilianen Soares en Melo verslagen, dat wil wat zeggen."



De Duitse kapitein Michael Kohlmann had tot slot nog te melden dat Struff zich al beter voelde, maar dat de knoop pas morgenochtend doorgehakt zou worden. © photo news.