Halep geeft forfait in Sint-Petersburg week voor Fed Cupduel tegen België

Door: redactie

3/02/17 - 11u18 Bron: Belga

© epa.

Simona Halep moet door knieproblemen forfait geven voor haar kwartfinale op het toernooi van Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar). En die blessure is mogelijk goed nieuws voor de Belgische Fed Cupselectie, die volgende week tegen Roemenië (en Halep) aantreedt in Boekarest.

Halep, nummer 4 van de wereld, zou het in Sint-Petersburg opnemen tegen de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 115). De 19-jarige wildcard krijgt nu een vrijgeleide naar de halve finales, waar ze de Italiaanse Roberta Vinci (WTA 21) of de Française Kristina Mladenovic (WTA 51) treft. Die laatste kon in de openingsronde Elise Mertens uit het toernooi wippen.



Halep sukkelt al een hele tijd met de knie. Na haar kansloze nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open vorige maand tegen de Amerikaanse Shelby Rogers klaagde ze opnieuw over het gewricht.



De 25-jarige Roemeense is volgende week in principe de nummer 1 van haar land in een selectie die ook nog bestaat uit Irina-Camelia Begu (WTA 28), Monica Niculescu (WTA 35) en Sorana Cirstea (WTA 59). Voor België treden Yanina Wickmayer (WTA 60), Kirsten Flipkens (WTA 76), Elise Mertens (WTA 85) en Maryna Zanevska (WTA 126) aan.



Roemenië en België treffen elkaar op 11 en 12 februari in de eerste ronde van Wereldgroep II.