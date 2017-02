Darcis legt zich neer bij underdogrol: "We starten in geen enkele wedstrijd als favoriet"

Door: redactie

Steve Darcis (ATP 58) opent morgennamiddag (14u) in de Frankfurtse Fraport Arena met een duel tegen Philipp Kohlschreiber (ATP 29) de debatten tegen Duitsland in de eerste ronde van de Wereldgroep van de Davis Cup.

"Duitsland speelt met zijn beste team in jaren en in geen enkele wedstrijd starten wij als favoriet. Ik zou echter graag winnen om het eerste punt binnen te halen en om Arthur De Greef in de best mogelijke omstandigheden aan zijn wedstrijd tegen Alexander Zverev te laten beginnen", vertelde Darcis.



Arthur De Greef (ATP 143), de vervanger van Australian Open-kwartfinales David Goffin (ATP 11), viert tegen Alexander Zverev (ATP 22) zijn debuut in de Davis Cup. "Deze selectie is een beloning na twee jaar hard werken. Ik denk wel dat ik het verdien om erbij te zijn. Ik ben dus ook niet echt verrast dat ik mag spelen. Ik ging ervan uit dat Ruben Bemelmans en Joris De Loore in het dubbelspel aan de bak zouden moeten en dus had ik vijftig procent kans om te spelen", aldus De Greef.



Met Alexander Zverev staat hij in de tweede wedstrijd van vrijdag wel tegenover een van de grootste talenten ter wereld. "Hij is groot en heeft een goede opslag. Hij geeft weinig weg, maar ik zal proberen zoveel mogelijk te bewegen en ik denk niet dat hij met zijn lengte veel van mijn slice zal houden."