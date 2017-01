Flipkens op één zege van hoofdtabel in Sint-Petersburg

Door: redactie

Kirsten Flipkens (WTA 70) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar).

Tweede reekshoofd 'Flipper' was in kwalificatieronde twee na een driesetter te sterk voor de Braziliaanse Paula Cristina Goncalves (WTA 168). Na een moeizame start haalde de Kempense het met 3-6, 6-2 en 6-0, de wedstrijd duurde 1u35. Klopt Flipkens ook de als zevende geplaatste Kroatische Donna Vekic (WTA 99), staat ze op de hoofdtabel van de St Petersburg Ladies Trophy.



Later vandaag komen ook Elise Mertens (WTA 82) en Maryna Zanevska (WTA 122) nog in actie in de tweede kwalificatieronde. De als vierde geplaatste Mertens ontmoet de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 164), Zanevska kruist de degens met de Canadese Gabriela Dabrowski (WTA 434).