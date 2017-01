Flipkens stoomt door naar tweede kwalificatieronde in Sint-Petersburg

Door: redactie

28/01/17 - 13u17

Kirsten Flipkens (WTA 70) heeft vlot de tweede kwalificatieronde van het WTA-tennistoernooi van het Russische Sint-Petersburg (hard/776.00 dollar) bereikt.

'Flipper', het tweede reekshoofd in de kwalificaties van de St Petersburg Ladies Trophy, nam in kwalificatieronde één in twee korte sets de maat van de Bulgaarse Victoriya Tomova (WTA 150). Het werd 6-1 en 6-2, in de tweede en voorlaatste kwalificatieronde wacht de Braziliaanse Paula Cristina Goncalves (WTA 168) of de Russische Veronika Kudermetova (WTA 202).



Later vandaag komen er met Elise Mertens (WTA 82) en Maryna Zanevska (WTA 122) nog twee landgenotes in actie in de eerste kwalificatieronde. Vierde reekshoofd Mertens ontmoet de Spaanse Silvia Soler-Espinosa (WTA 123), Zanevska botst op de Nederlandse Michaella Krajicek (WTA 272).