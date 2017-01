David Goffin is vraagteken voor Davis Cup

Door: redactie

Het is afwachten of David Goffin volgende week beschikbaar zal zijn voor het Davis Cup-duel in Frankfurt tegen Duitsland. "We zullen zien hoe ik me voel", vertelde hij woensdag na zijn nederlaag in de kwartfinale van de Australian Open tegen Grigor Dimitrov.

Goffin wil in eerste instantie de jetlag goed verteren. "Het belangrijkste is dat ik goed recupereer van het uurverschil. Het is altijd lastig als je vanuit Australië terugkeert naar Europa. Ik ga met Johan (Van Herck, de ploegkapitein) overleggen hoe ik dit het beste aanpak. Hij zal wel begrip tonen", klinkt het. "Zondag staat de samenkomst met de ploeg geprogrammeerd. Maar als ik een extra nacht thuis wil doorbrengen, neem ik aan dat het zal kunnen. Frankfurt is Argentinië niet."



Thierry Van Cleemput, coach van Goffin, lijkt minder overtuigd dat zijn pupil zal deelnemen aan dit duel uit de eerste ronde van de Wereldgroep. "Op dit moment is er nog geen enkele beslissing genomen. Als coach van David stel ik mij de vraag hoe we het moeten doen. Het wordt ingewikkeld. We keren ongetwijfeld zaterdagmorgen terug naar België. Hij moet dan, in volle jetlag, meteen weer vertrekken met amper voorbereidingstijd richting een nieuwe competitie die wordt gespeeld naar vijf sets."



"Een grandslamtoernooi slorpt enorm veel energie op. David heeft altijd in functie van de ploeg gedacht, de Olympische Spelen, de Davis Cup. Nu gaan we met zijn allen goed nadenken. Maar als David beslist te spelen, zal hij er vol voor gaan", aldus Van Cleemput.