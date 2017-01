Williams-zussen trekken zich terug uit dubbelspel wegens blessure

Door: Redactie

18/01/17 - 05u30 Bron: AP

Venus Williams viert haar overwinning in de tweede ronde van de Australian Open. © epa.

Serena en Venus Williams hebben zich bij de Australian Open afgemeld voor de eerste ronde van het dubbelspel. Venus zou te veel last ondervinden van een elleboogblessure.

Venus Williams won gisteren in twee sets haar tweede ronde partij tegen de Zwitserse Stefanie Voegele. Later die middag had ze moeten aantreden voor het openingsduel in het vrouwendubbel tegen Timea Babos en Anastasia Pavlyuchenkova, maar daarvoor trokken de tenniszussen zich dus terug, zo bevestigde de organisatie via twitter.



14 grandslamtitels

De zussen wonnen al 14 grandslamtitels in het vrouwendubbel, waarvan vier op de Australian Open. Ook in 2015 zagen ze zich genoodzaakt op het laatste moment terug te trekken.



Venus hoopt nu op tijd hersteld te zijn voor haar derde ronde partij tegen de Chinese Duan Yingying. Die won met veel moeite haar partij in de tweede ronde van de Amerikaanse Varvara Lepchenko met 6-1 3-6 10-8.