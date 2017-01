Minder toernooien en profs tegen matchfixing in tennis?

Door: Filip Dewulf in Australië

17/01/17 - 12u04

Een driekoppig panel gaat voor de zomer met zijn bevindingen naar voren treden omtrent de aanpak van matchfixing in het tennis. De commissie werd in het leven geroepen nadat een onderzoek van de BBC aan de vooravond van de Australian Open 2016 aan het licht bracht dat heel wat bekende namen in de tenniswereld gelinkt werden aan het vervalsen van matchen.