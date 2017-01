Elise Mertens klimt na triomf naar 82e plaats op wereldranglijst

Door: redactie

15/01/17 - 11u44 Bron: Belga

© getty.

Elise Mertens maakt morgen voor het eerst haar opwachting in de top honderd van het vrouwentennis. Dankzij haar verrassende toernooizege in het Australische Hobart, waar de 21-jarige als qualifier haar eerste WTA-titel pakte, stijgt ze op de ranking van 127 naar 82.

Mertens wipt over Maryna Zanevska (122e, -1) en Alison Van Uytvanck (128e, -9) en wordt de derde Belgische. Ze moet alleen Yanina Wickmayer (60e, -1) en Kirsten Flipkens (70e, +3) voor zich dulden. Die laatste twee verdedigen vanaf maandag bij de vrouwen de Belgische kleuren op de Australian Open. Mertens kon door haar succesvol parcours in Hobart niet deelnemen aan de kwalificaties voor het eerste grandslam van het jaar.



Helemaal bovenaan de ranking blijft de Duitse Angelique Kerber, die in Melbourne haar titel verdedigt, de plak zwaaien. Ze leidt met 8.875 punten voor de Amerikaanse Serena Williams (7.080 punten). De Poolse Agnieszka Radwanska behoudt de derde plaats. De Britse Johanna Konta zorgt voor de enige verschuiving in de top tien. De komende tegenstandster van Flipkens in Australië won de titel in Sydney en wipt van 10 naar 9.