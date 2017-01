Goffin behoudt elfde plaats voor start Australian Open, Darcis op plek 71

Door: redactie

Daags voor de start van de Australian Open zijn er weinig verschuivingen op de wereldranglijst in het mannentennis. In de top tien blijft alles bij het oude en ook David Goffin behoudt zijn elfde plaats.

Goffin verdedigt op het eerste grandslamtoernooi van het jaar een pak punten. Hij haalde in 2016 immers de achtste finales (vierde ronde) in Melbourne. Zijn tegenstander in de eerste ronde wordt de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 208). Steve Darcis, de tweede Belgische man op de hoofdtabel 'down under', wint negen plaatsen. "Shark" bereikte deze week de halve finales op het Challengertoernooi in het Australische Canberra en wordt daarvoor beloond met een sprong van 80 naar 71. Hij opent zijn toernooi tegen thuisspeler Sam Groth (ATP 162).



De Schot Andy Murray voert de ATP-ranking nog steeds aan voor de Serviër Novak Djokovic, van wie hij vorig jaar de finale op de Australian Open verloor. De Canadees Milos Raonic (derde), de Zwitser Stan Wawrinka (vierde) en de Japanner Kei Nishikori (vijfde) volgen op ruime afstand.



Iets lager op de ranking komt de Amerikaan Jack Sock de top twintig binnen. Het 24-jarige opslagkanon won zaterdag het toernooi van Auckland en wipt van 23 naar 20. Ook de Luxemburger Gilles Müller doet een goeie zaak. Na vijf verloren finales pakte hij in Sydney op 33-jarige leeftijd eindelijk zijn eerste ATP-titel. Op de ranking stijgt Müller zes plaatsen naar nummer 28.