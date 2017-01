Zesde keer is goede keer voor Gilles Müller in Sydney

Door: redactie

14/01/17 - 11u17 Bron: Belga

Gilles Müller. © epa.

De Luxemburger Gilles Müller (ATP 34) heeft vandaag het ATP-toernooi van Sydney (hard/437.380 dollar) gewonnen. In de finale op het Australische hardcourt versloeg de als zesde geplaatste Müller zijn Britse opponent Daniel Evans (ATP 67) met 7-6 (7/5) en 6-2. De match duurde 1 uur en 29 minuten.

De 33-jarige Müller is prof sinds 2001 maar had tot vandaag nog nooit een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. Vijf keer al trok hij in een finale aan het kortste eind, waaronder twee keer vorig jaar (in Rosmalen en Newport). Nu is het dus toch (eindelijk) raak.



Op weg naar de finale had Müller vrijdag de Servische tweevoudige titelverdediger Viktor Troicki (ATP 29) uit het toernooi geknikkerd.



De 26-jarige Evans speelde in Sydney zijn eerste ATP-finale. Het was ook de eerste keer dat hij tegenover Gilles Müller stond.