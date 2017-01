Elise Mertens wint in Hobart haar eerste groot toernooi: "Droom die uitkomt"

Door: redactie

14/01/17 - 07u54 Bron: Belga

Elise Mertens. © getty.

Elise Mertens heeft er een onvergetelijke week opzitten in het Australische Hobart. Vanuit de kwalificaties stootte de 21-jarige tennisster door naar de finale, waar ze vandaag de scalp veroverde van de Roemeense subtopper Monica Niculescu (WTA 40). Met 6-3, 6-1 stak ze haar allereerste WTA-titel op zak.

"Dit is ongelofelijk, het is als een droom die uitkomt", reageerde Mertens na haar eindzege op het met 250.000 dollar gedoteerde toernooi. "Ik heb geen woorden om dit te beschrijven."



Mertens startte nerveus in haar eerste WTA-finale. Ze verloor negen van de tien eerste punten, maar daarna herpakte ze zich en nam controle over de match. "Ik was heel blij dat ik het derde spelletje kon winnen en het zo 2-1 werd in plaats van 3-0. Dat had een groot verschil kunnen maken. Maar ik bleef kalm en ging ervoor. Ik heb vandaag heel goed gespeeld, maakte weinig fouten en klampte aan in de rally's. Wanneer ik een kans kreeg, heb ik die gegrepen. Mijn opslag draaide ook goed."



Elise Mertens is de derde qualifier die erin slaagt het toernooi van Hobart te winnen. Ze treedt in de voetsporen van de Duitse Mona Barthel (in 2012) en de Spaanse Garbine Muguruza (in 2014). Ze is ook de derde Belgische op de erelijst. Dominique Monami (in 1997) en Kim Clijsters (in 2000) gingen haar voor.



Dankzij de toernooizege komt Mertens maandag voor het eerst de top honderd binnen. De huidige nummer 127 belandt vermoedelijk op plaats 82.