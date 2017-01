Sock en Joao spelen om titel in Auckland, Evans versus Müller in Sydney

Door: redactie

13/01/17 - 13u02 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaan Jack Sock (ATP 23) en de Portugees Joao Sousa (ATP 44) hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/450.110 dollar).

Vierde reekshoofd Sock versloeg in de halve eindstrijd zijn landgenoot Steve Johnson (ATP 33) met 6-4 en 6-3. Sousa was met 6-1 en 7-5 te sterk voor de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 36).



De 24-jarige Sock mikt op een tweede ATP-titel (na Houston 2015). De 27-jarige Sousa gaat voor een derde ATP-toernooizege (na Kuala Lumpur 2013 en Valencia 2015).



Vorig jaar haalde Sock ook al de finale in Auckland. Toen verloor hij van de Spanjaard Roberto Bautista Agut.