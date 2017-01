Zanevska bereikt laatste kwalificatieronde Australian Open

Door: redactie

13/01/17 - 12u51

Maryna Zanevska (WTA 121) heeft zich gekwalificeerd voor de derde en laatste voorronde van de Australian Open. Op het hardcourt in Melbourne versloeg het achtste reekshoofd de Russische Ksenia Lykina (WTA 195) met 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander wordt de Duitse Mona Barthel (WTA 150).

Vorig jaar, toen ze nog voor Oekraïne uitkwam, bereikte Zanevska (23) voor het eerst de hoofdtabel van de Australian Open. Ze strandde 'down under' in de eerste ronde tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.



Yanina Wickmayer (WTA 59) en Kirsten Flipkens (WTA 73) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Zij treffen respectievelijk de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 62) en de Britse Johanna Konta (WTA 10).