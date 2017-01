Johanna Konta tankt met winst in Sydney vertrouwen voor duel tegen Flipkens

Door: redactie

13/01/17 - 10u41 Bron: Belga

© afp.

Johanna Konta (WTA 10) heeft het WTA-toernooi in het Australische Sydney (hard/776.000 dollar) gewonnen. In de finale versloeg het zesde reekshoofd de als tweede geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3).

Na 1 uur en 22 minuten stond de 6-4, 6-2 eindstand op het scorebord.



De 25-jarige Konta boekte in haar geboortestad de tweede WTA-titel uit haar carrière. Vorig jaar opende ze haar palmares met winst in Stanford (tegen Venus Williams).



De Britse trekt nu met heel wat vertrouwen naar de Australian Open. Daar speelt ze in de eerste ronde tegen Kirsten Flipkens (WTA 73).



Agnieszka Radwanska, 27, mikte op een 21e WTA-titel. In Sydney mocht ze de trofee al eens in de lucht steken in 2013.