België boven in Kooyong Classic: zowel Goffin als Wickmayer pakken oppergaai

Door: redactie

13/01/17 - 09u25 Bron: Belga

© afp.

David Goffin (ATP 11) heeft vandaag in Melbourne het Kooyong Classic op zijn naam geschreven, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. Bij de vrouwen volgde Yanina Wickmayer zijn goede voorbeeld.

In de finale, die door de regen tot een set werd herleid, haalde Belgiës beste tennisser het met 7-6 (7/2) van de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 20).



Beide mannen kunnen elkaar binnenkort opnieuw ontmoeten op de Australian Open. Daarin spelen ze mogelijk tegen elkaar in de derde ronde.



De 26-jarige Goffin volgt op de erelijst zichzelf op. Vorig jaar klopte de Luikenaar in de finale de Spanjaard Feliciano Lopez.



Yanina Wickmayer maakt Belgisch succes compleet

Ook Yanina Wickmayer heeft het Kooyong Classic in Melbourne op haar naam geschreven. Ze volgde daarmee het goede voorbeeld van David Goffin, die hetzelfde deed bij de mannen. "Wicky", nummer 59 op de ranking, versloeg in de finale van het demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 78). Na 21 minuten stond de 6-4 score op het bord.

Lees ook David Goffin verslaat Tomic op demonstratietornooi in Melbourne