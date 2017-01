Elise Mertens door naar finale in Hobart

Door: redactie

13/01/17 - 07u10 Bron: Belga

© getty.

Elise Mertens (WTA 127) neemt het morgen in de finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) op tegen derde reekshoofd Monica Niculescu (WTA 40).

De Roemeense hoefde vrijdag niet in actie te komen in haar halve finale. De Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 61) gaf immers forfait door een virale infectie. Elise Mertens zette de Kroatische Jana Fett (WTA 360) opzij met 6-4 en 6-0.



De 21-jarige Mertens speelde nog niet eerder tegen de 29-jarige Niculescu. Die laatste mikt in haar achtste finale op een vierde WTA-titel, na zeges in het Braziliaanse Florianopolis (2013), het Chinese Guangzhou (2014) en Luxemburg (2016).



Voor Elise Mertens wordt het haar allereerste WTA-finale.