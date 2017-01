Rolstoeltennisser Joachim Gérard moet strijd staken in zijn halve finale in Sydney

Door: redactie

Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft vandaag moeten opgeven in de kwartfinales van het toernooi van Sydney. Gérard gooide in het duel met de Brit Alfie Hewett, nummer zeven van de wereld, de handdoek in het begin van de derde set.