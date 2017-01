Lingeriemerk overtuigt Serena om werkelijk helemáál uit haar dak te gaan, met dit als resultaat

Door: redactie

12/01/17 - 16u14

Een goeie week nadat Serena Williams op haar Instagrampagina met een soort van teaser haar nieuwste campagne voor het lingeriemerk 'Berlei' aankondigde, heeft ze vandaag ook de integrale promovideo met haar volgers gedeeld. "Soms zijn we zo serieus en vergeten we ons te amuseren - en ik weet dat dat laatste bij mij vaak het geval is, maar het is zo belangrijk om je eigen passies in je leven te hebben. Bij mijn dagelijkse trainingen ben ik zo gedisciplineerd, maar wanneer ik dans dan laat ik me helemaal gaan. Wat doe jij voor jezelf?", zo vraagt ze zich af in het bijschrift bij de video op haar Instagram. En Serena's definitie van 'zich helemaal laten gaan': die krijg je alvast mee via bovenstaande video.