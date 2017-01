Federer en Wawrinka passen voor duel tegen Verenigde Staten

Door: redactie

12/01/17 - 15u14 Bron: Belga

Stan Wawrinka © getty.

Davis Cup Zwitserland kan begin februari geen beroep doen op Roger Federer (ATP 17) en Stan Wawrinka (ATP 4) in de Davis Cupontmoeting tegen de Verenigde Staten. De twee toppers passen voor de interland in Birmingham (Alabama), zo bevestigde de Zwitserse tennisbond.

De Zwitserse bondscoach Severin Lüthi selecteerde voor het duel in de eerste ronde van de Wereldgroep Marco Chiudinelli (ATP 128), Henri Laaksonen (ATP 135), Adrien Bossel (ATP 489) en Antoine Bellier (ATP 611). Dat is hetzelfde viertal dat begin 2016 kansloos met 5-0 verloor van Italië. Ook toen moest Zwitserland het zonder Federer en Wawrinka stellen. Zwitserland verzekerde in september het behoud tegen Oezbekistan.



In 2014 hadden de twee tennisvedetten hun land een allereerste eindzege in de Davis Cup geschonken na winst in de finale tegen Frankrijk.