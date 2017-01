Stuntvrouw Mertens treft talent Fett in halve finales

Door: redactie

12/01/17 - 14u40 Bron: Belga

Jana Fett © getty.

Elise Mertens (WTA 127) speelt vannacht om een plaats in de finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) tegen de Kroatische Jana Fett (WTA 360).

Mertens haalde het in haar kwartfinale met 6-2 en 7-5 van het Nederlandse topreekshoofd Kiki Bertens (WTA 22). Aansluitend was Fett met 6-1, 6-4 te sterk voor de Paraguayaanse Veronica Cepede Toyg (WTA 129). De 21-jarige Mertens en de 20-jarige Fett, twee qualifiers, speelden nog nooit tegen elkaar. De winnares strijdt zaterdag om de eindzege tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 61) of het Roemeense derde reekshoofd Monica Niculescu (WTA 40).



"Ik had niet verwacht dat ik vandaag zou winnen", verklaarde Mertens na haar knappe zege tegen Kiki Bertens. "Vandaag was het mijn dag. Ik haalde een goed niveau. Op het einde voelde ik de zenuwen een beetje, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden tijdens de volgende toernooien."



Door haar knappe parcours in Hobart kan Mertens niet deelnemen aan de kwalificaties van de Australian Open, maar daar kan ze mee leven. "Ik ben blij dat ik in Hobart ben en ik sta 100 procent achter mijn beslissing", luidt het. "Ik ben tevreden dat ik hier sta en ik geef alles wat ik in mij heb. Kiki is een sterke speelster en dus was het een lastige match. Uiteindelijk klaarde ik de klus."