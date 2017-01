Steve Darcis naar halve finales in Canberra

Door: redactie

12/01/17 - 09u02

© afp.

Steve Darcis (ATP 80) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het Challengertoernooi in de Australische hoofdstad Canberra (hard/75.000 dollar).

In de kwartfinales haalde zesde reekshoofd Darcis het in twee sets van de zeventienjarige Canadees Denis Shapovalov (ATP 247): 6-0 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 20 minuten.



In de halve finales wacht met de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 64) het topreekshoofd van het toernooi en tevens een voormalige speler uit de top vijftig van het mannentennis. Beide spelers namen het op het Challengercircuit in het verleden één keer tegen mekaar op. In 2010 trok Darcis in het Nederlandse Scheveningen aan het langste eind.