Mertens voor eerste keer in carrière door naar halve finales WTA-toernooi

Door: redactie

12/01/17 - 06u15 Bron: Belga

Elise Mertens (archief) © belga.

Elise Mertens (WTA 127) heeft zich geplaatst voor de halve finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Ze won in twee sets van de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 22), in een wedstrijd die minder dan 1 uur en 20 minuten duurde.