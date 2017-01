Door blessures geplaagde Nadia Petrova beëindigt tenniscarrière

Door: redactie

11/01/17

© epa.

Nadia Petrova beëindigt op 34-jarige leeftijd haar tenniscarrière. De voormalige nummer drie van de wereld speelde al sinds maart 2014 geen wedstrijd meer. Sindsdien werkte de Russische hard aan een comeback, maar telkens weer herviel ze in blessures.

"Nu is het tijd om de pagina om te draaien", verklaarde Petrova. "Ik neem officieel afscheid van de sport waar ik zo van houd. De voorbije jaren bleef ik actief trainen, maar telkens als ik probeerde op competitieniveau te komen, werkte mijn lichaam tegen. Het is hard wanneer je met pijn het court op moet. Alle topsporters zijn perfectionisten. Om op het hoogste niveau te spelen, wil je je dan ook honderd procent op het spel kunnen concentreren, in plaats van met fysieke ongemakken bezig te zijn. Eind vorig jaar probeerde ik het een laatste keer, maar nu is het afgelopen."



De generatiegenote van Kim Clijsters en Justine Henin won in totaal dertien WTA-toernooien, het laatste in 2012 in Rosmalen. In mei 2006 bereikte ze met een derde plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst. Ze was ook een begenadigde dubbelspeelster. In 2012 veroverde ze met Maria Kirilenko brons op de Olympische Spelen in Londen. Twee keer won ze de WTA Finals in het dubbelspel, waarin ze in totaal 24 WTA-titels verzamelde.



Haar beste grandslamresultaten waren halve finales op Roland-Garros in 2003 en 2005. In 2016 trok ze na drie graveltoernooizeges op rij als favoriete naar Roland-Garros. Door een dijblessure geplaagd, ging ze er al in de eerste ronde uit.



"Het niveau dat ik toen haalde, heb ik daarna nooit meer bereikt. Altijd gooide een blessure wel roet in het eten. Soms krijg je maar één kans, ik heb die niet kunnen grijpen. Ik kan alleen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. Met wat meer geluk, had het beter gekund, maar sommige dingen heb je niet in de hand."