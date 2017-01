Wickmayer is te sterk voor Chinese Qiang Wang en speelt finale Kooyong Classic

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 59) heeft zich geplaatst voor de finale van de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi in het Australische Melbourne.

In haar voorbereiding op de Australian Open haalde de 27-jarige Wickmayer het in twee sets van de Chinese Qiang Wang (WTA 70): 6-3 en 6-4. In de finale neemt ze het eerstdaags op tegen Sorana Cirstea (WTA 78). De Roemeense was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor thuisspeelster Destanee Aiava (WTA 270): 6-1 en 7-6.



Bij de mannen wist David Goffin (ATP 11) zich eerder vandaag al te plaatsen voor de finale. De Belgische nummer een haalde het in twee sets (6-2 en 6-4) van de Australiër Bernard Tomic (ATP 27). In de finale wacht de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 20).