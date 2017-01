David Goffin verslaat Tomic op demonstratietornooi in Melbourne

Door: redactie

11/01/17

De Belgische nummer één, David Goffin (ATP 11), heeft woensdag Bernard Tomic verslagen op de Kooyong Classic - een demonstratietoernooi in Melbourne.

De Luikenaar versloeg zijn tegenstander in twee sets, 6-2 6-4.



Hij beëindigde de wedstrijd met een ace en zal het in de finale opnemen tegen de Kroaat Ivo Karlovic.



Bij de vrouwen neemt ook Yanina Wickmayer (WTA 59) deel. Zij speelt later op de dag tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 70).