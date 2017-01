Coco gaat loco: finaliste Hopman Cup reageert zich in Sydney af op tennisracket

Marie Rutsaert

10/01/17 - 16u12

Zaterdag stond Coco Vandeweghe nog in de finale van de Hopman Cup samen met haar landgenoot Jack Sock. Deze week gaat het iets minder vlot met de Amerikaanse dame. Ze verloor op het WTA-toernooi in het Australische Sydney van de Chinese Yingying Duan. Tijdens de wedstrijd zorgde dat duidelijk voor enkele frustrerende momenten. De racket van Vandeweghe moest het in het begin van de tweede set dan maar bekopen. Met drie stevige slagen was het ding klaar voor de schroothoop. Het hielp in ieder geval niet. Ze verloor de match met 6-3 en 6-2.