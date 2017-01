Sharapova maakt haar comeback in Stuttgart na meldoniumschorsing

Door: redactie

10/01/17 - 11u51 Bron: Belga

© epa.

De Russische Maria Sharapova, wiens dopingschorsing voor het gebruik van meldonium begin oktober werd teruggebracht van twee jaar naar vijftien maanden, maakt eind april haar officiële wederoptreden op het WTA-circuit op het toernooi van Stuttgart. De speelster is nog tot 25 april geschorst en zal een dag later meteen in actie komen in Stuttgart. De organisatoren gaven haar een wildcard.

She's back! @MariaSharapova will return to professional #tennis at the 40th #PTGP in #Stuttgart on April 26 ¿¿¿¿¿ #GoForIt #40Love pic.twitter.com/p0iySI1KZ4 — Porsche Tennis (@PorscheTennis)

De 29-jarige Russin werd op 8 juni door de Internationale Tennisfederatie ITF voor twee jaar geschorst nadat ze begin vorig jaar tijdens de Australian Open positief had getest op meldonium. Drie dagen later tekende de Russin beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. De eerste schorsing startte met terugwerkende kracht vanaf 26 januari 2016, de dag waarop Sharapova de positieve test afleverde. Op 25 januari 2018 zou die schorsing ten einde lopen, maar de Siberische kreeg negen maanden strafvermindering van het TAS en zo kan ze vanaf 26 april opnieuw tennissen.



"Dat ik mijn eerste wedstrijd op een van mijn favoriete toernooien mag spelen, maakt me dolgelukkig", klinkt het in een eerste reactie op de toernooiwebsite. "Ik kan niet wachten om mijn fans terug te zien en om te kunnen doen wat ik graag doe", zei Sharapova, die het WTA-toernooi in Stuttgart driemaal won (2012, 2013 en 2014).



Sharapova won in haar carrière de vier grandslamtoernooien (Australian Open 2008, Roland Garros 2012 & 2014, Wimbledon 2004 en US Open 2006). Slechts tien speelsters slaagden daarin. De Russin stond in augustus 2005 voor het eerst helemaal bovenaan de wereldranglijst, een positie die ze 21 weken zou behouden.



Tijdens haar schorsing zat Sharapova niet stil. Ze deelde op sociale media vaak beelden van haar trainingen en speelde ook in exhibitietoernooien.