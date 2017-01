Drie Australische tennissers krijgen schorsing in corruptiezaken

Door: redactie

10/01/17 - 08u34

Nick Lindahl. © afp.

De Tennis Integrity Unit (TUI), de eenheid die corruptie binnen het tennis onderzoekt, heeft vandaag zware straffen uitgesproken tegen drie Australische (ex-)tennissers. Nick Lindahl kreeg de zwaarste sanctie, hij werd voor zeven jaar geschorst en moet ook een geldboete van 35.000 dollar (33.000 euro) ophoesten. Brandon Walkin krijgt een voorwaardelijke sanctie van zes maanden, Isaac Frost werd eerder al gesanctioneerd.

De inbreuken op de regels gebeurden tijdens het ITF Futures-toernooi van september 2013 in Toowomba (Queensland). Lindahl, in zijn hoogdagen de nummer 187 van de wereld, wordt beschuldigd van een poging tot het beïnvloeden van een wedstrijdresultaat en het gebrek aan medewerking met het TUI-onderzoek. Volgens de TUI had hij een wedstrijd willen verliezen en in oktober 2013 had hij geweigerd om zijn telefoon af te staan voor onderzoek. Niet veel later stopte hij als tennisser, nu mag hij zelfs geen toernooien meer bijwonen. In april werd hij door het Australisch gerecht overigens ook al schuldig bevonden, hij moest toen een boete van 1.000 Australische dollar (700 euro) betalen.



Ook Walkin (ATP 1067) probeerde het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden, hij kreeg zes maanden voorwaardelijke schorsing. Frost (ATP 1509) ten slotte weigerde dan weer mee te werken bij een onderzoek maar werd eerder al een maand geschorst.