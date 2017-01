Kerber laat zich verrassen

Door: redactie

10/01/17 - 08u27 Bron: Belga

Angelique Kerber. © getty.

Angelique Kerber heeft een slechte generale repetitie gehouden met het oog op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat volgende week van start gaat in Melbourne. De nummer één van de wereld liet zich vandaag in de tweede ronde van het WTA-toernooi van het Australische Sydney (hard/776.000 dollar) verrassen door Daria Kasatkina (WTA 26), de Russische haalde het met 7-6 (7/5) en 6-2.

Kerber was als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, haar toernooi zat er na haar eerste duel dus al meteen op. Ook op het WTA-toernooi van een week geleden in Brisbane werd de Duitse vroegtijdig uitgeschakeld, ze verloor toen haar tweede partij. Ze kan zich nu helemaal focussen op de Australian Open, waar ze titelverdedigster is.



Naast Kerber sneuvelden met Dominika Cibulkova (WTA 6), Svetlana Kuznetsova (WTA 9) en Roberta Vinci (WTA 18) nog enkele toppers. Derde reekshoofd Cibulkova ging met 6-4 en 6-3 onderuit tegen Eugenie Bouchard (WTA 49), de als vijfde geplaatste Kuznetsova moest in een Russisch onderonsje met 7-5 en 6-3 buigen voor Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 27) en negende reekshoofd Vinci verloor met 6-2 en 6-3 van Barbora Strycova (WTA 19).