Mertens ronde verder in Hobart, jarige Flipkens moet koffers pakken

Door: redactie

10/01/17 - 08u23 Bron: Belga

Elise Mertens (archieffoto). © afp.

Elise Mertens (WTA 127) heeft weinig moeite gehad om de kwartfinales van het WTA-tennistoernooi van het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) te bereiken. De 21-jarige Leuvense profiteerde in de tweede ronde van de opgave van haar Amerikaanse opponente Sachia Vickery (WTA 135), die er al na amper vijf minuten de brui aan gaf. Vickery leidde op dat moment met 1-0.

Voor Mertens was het al de vijfde zege in Hobart. Eerder overleefde ze drie kwalificatieronden, maandag nam ze in ronde één op de hoofdtabel in twee sets de maat van de als zevende geplaatste Française Kristina Mladenovic (WTA 45). Vandaag stond ze al voor de tweede keer in enkele dagen tijd tegenover Vickery, want die was na een nederlaag tegen Mertens (6-4 en 6-2) in de derde en laatste kwalificatieronde als lucky loser opgevist uit de kwalificaties.



De opponente van Mertens bij de laatste acht is nog niet bekend, dat wordt de winnares van het onderonsje tussen het Nederlandse topreekshoofd Kiki Bertens (WTA 22) en de Kazachse Galina Voskoboeva (WTA 310).



Kirsten Flipkens (WTA 73), de tweede landgenote op de hoofdtabel van het Hobart International, verging het minder goed. Flipper, die vandaag haar 31e verjaardag viert, was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Roemeense derde reekshoofd Monica Niculescu (WTA 40) en verloor na 1u10 met 6-3 en 6-2. Normaal gezien had de Kempense samen met de Italiaanse Sara Errani ook nog in actie moeten komen in de kwartfinales voor het dubbelspel, maar ze gaven forfait voor hun partij tegen de Luxemburgse Mandy Minella en de Letse Anastasija Sevastova.