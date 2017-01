Wickmayer en Flipkens geven terrein prijs op WTA-ranking

Door: redactie

Yanina Wickmayer. © getty.

Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens zijn allebei gezakt op de vandaag gepubliceerde ranglijst van het vrouwentennis. Wicky gaat van 58 naar 59, Flipper geeft negen plaatsen prijs en is nu 73e.

Beide vrouwen bereiden zich momenteel in Australië voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Wickmayer speelt op de Kooyong Classic - een demonstratietoernooi in Melbourne - tegen de Chinese Qiang Wang, Flipkens komt in actie op het WTA-toernooi in Hobart. Daar klopte ze maandag in de eerste ronde de Australische tiener Jaimee Fourlis (WTA 417), nu wacht de Roemeense Monica Niculescu (WTA 40).



Alison Van Uytvanck, momenteel geblesseerd, is 119e (+1), Maryna Zanevska blijft 121e en Elise Mertens is 127e (-3). Die laatste stijgt op de volgende ranking ongetwijfeld een pak plaatsen, want ze is momenteel in uitstekende doen in Hobart. Na drie zeges in de kwalificaties schakelde ze maandag in ronde één de als zevende geplaatste Française Kristina Mladenovic (WTA 45) uit.



Aan de top van het klassement verandert er weinig, de Duitse Angelique Kerber leidt de dans voor de Amerikaanse Serena Williams en de Poolse Agnieszka Radwanska. De Tsjechische Karolina Pliskova, eindwinnares in Brisbane, doet haasje-over met Dominika Cibulkova en wordt vijfde.

