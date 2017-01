David Goffin blijft elfde op ATP-ranking, Darcis stijgt naar 80ste plaats

Bewerkt door: Glenn Bogaert

9/01/17

David Goffin behoudt zijn elfde plaats op de vandaag gepubliceerde ranglijst van het mannentennis. De 26-jarige Luikenaar strandde vorige week al in de tweede ronde van het ATP-toernooi van het Qatarese Doha, maar verliest geen punten. Deze week komt hij in actie op de Kooyong Classic in Melbourne, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open.