Steve Darcis stoomt door naar tweede ronde in Canberra na zege tegen 17-jarige opponent

9/01/17 - 08u15 Bron: Belga

© afp.

Steve Darcis (ATP 80) heeft zich verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van het Challengertoernooi van het Australische Canberra (hard/75.000 dollar).

De 32-jarige Luikenaar, het zesde reekshoofd op de 'East Hotel Canberra Challenger', had in zijn eersterondepartij weinig moeite met de 17-jarige Fransman Corentin Moutet (ATP 502). Na precies een uur spelen stonden de 6-1 en 6-1 setstanden op het scorebord. 'The Shark' is de enige landgenoot op de hoofdtabel in Canberra. In ronde twee moet hij de baan op tegen de Chileen Hans Podlipnik-Castillo (ATP 476).