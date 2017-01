Elise Mertens voegt zich bij Kirsten Flipkens op hoofdtabel

Door: redactie

8/01/17 - 11u43 Bron: Belga

WTA Hobart Elise Mertens (WTA 124) heeft zich verzekerd van een ticket voor de hoofdtabel van het WTA-tennistoernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). De 21-jarige Leuvense versloeg in de derde en laatste kwalificatieronde de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 136) in twee sets met 6-4 en 6-2.

Op de hoofdtabel neemt Mertens het maandag in de eerste ronde op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 42), het zevende reekshoofd.



Mertens is de tweede Belgische die op de hoofdtabel verschijnt in Hobart. Kirsten Flipkens (WTA 64) is rechtstreeks geplaatst. De Kempense ontmoet in de eerste ronde de Australische wildcardspeelster Jaimee Fourlis (WTA 423).



Flipkens begon zondag al aan het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Italiaanse Sara Errani won ze in de eerste ronde in twee sets met 6-2 en 6-0 van de Australiërs Jocelyn Rae en Anna Smith.