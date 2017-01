Djokovic dient Murray eerste nederlaag in 31 wedstrijden toe

Door: redactie

7/01/17 - 19u59

De 29-jarige Serviër Novak Djokovic heeft zijn titel verlengd op het hardcourt in Doha. In een zinderende finale van het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad nam de nummer twee van de wereld in drie sets de maat van 's werelds nummer één, de Schot Andy Murray. Na 2 uur en 54 minuten stond de 6-3, 5-7, 6-4 eindstand op het bord.

Djokovic leek aanvankelijk naar een makkelijke zege op weg. Pas in de tweede set haalde Murray in een uitzichtloze positie zijn beste tennis boven. Een 5-3 achterstand boog hij in 5-7 setwinst om. Bij 5-4 redde hij daarbij op de service van Djokovic drie matchballen. Bij 2-3 in de derde set moest Djokovic alle zeilen bijzetten om breakkansen van Murray weg te werken. Vervolgens ging hij zelf wel door de opslag van Murray en die break bleek uiteindelijk genoeg voor set-, match- en toernooiwinst.



Murray leed zo zijn eerste nederlaag in 31 officiële wedstrijden. Het was van 16 september geleden dat de Schot een nederlaag moest incasseren. In de Davis Cup moest hij toen in vijf sets de duimen leggen voor de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP-38). Sindsdien won hij de toernooien in Peking, Shanghai, Wenen en Parijs en de World Tour Finals in Londen. Eind 2016 verloor Murray wel met 7-6 (7/4) en 6-4 van David Goffin (ATP-11) in de halve finales van het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi, maar dat is een exhibitietoernooi.



Djokovic veroverde zijn 67e ATP-titel. In Doha versloeg hij vorig jaar de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-9) in de finale met 6-2 en 6-1. Murray's naam staat eveneens twee keer op de erelijst. Hij won het toernooi in 2008 en 2009. In de onderlinge confrontaties met Murray leidt Djokovic nu met 25-11. Op hardcourt staat hij 21-9 in het voordeel.