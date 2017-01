Roberto Bautista Agut en Daniil Medvedev strijden om titel in Chennai

Door: redactie

7/01/17 - 17u24 Bron: Belga

Roberto Bautista Agut © afp.

De 28-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-14) en de 20-jarige Rus Daniil Medvedev (ATP-99) spelen morgen de finale van het met 447.480 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Indiase Chennai.

In de halve finales nam tweede reekshoofd Bautista Agut zaterdag in 1 uur en 8 minuten met tweemaal 6-3 de maat van de Fransman Benoit Paire (ATP-47) en schakelde Medvedev de Israëliër Dudi Sela (ATP-96) in 2 uur en 6 minuten met 4-6, 7-6 (7/2) en 6-2 uit.



Bautista Agut staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de finale in Chennai. In 2013 werd hij runner-up. In zijn elfde ATP-finale, de negende op hardcourt, gaat de Spanjaard zondag voor een vijfde titel. In 2014 won hij in Stuttgart en Rosmalen, in 2016 in Auckland en Sofia. Medvedev staat voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Een kwartfinale in oktober van vorig jaar in Moskou was eerder zijn beste resultaat. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Bautista Agut en Medvedev.