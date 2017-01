Gasquet en Mladenovic bezorgen Frankrijk tweede titel

Door: redactie

Hopman Cup Frankrijk heeft de Hopman Cup tennis gewonnen, het officieuze WK voor gemengde landenploegen. In de finale versloegen de Fransen in het Australische Perth de Verenigde Staten met 2-1. Richard Gasquet en Kristina Mladenovic wonnen het beslissende dubbelspel met 4-1 en 4-3 (5/0) tegen Jack Sock en Coco Vandeweghe, goed voor een tweede Franse eindzege in de Hopman Cup.

Gasquet (ATP 18) had Frankrijk eerder op de dag op voorsprong gebracht door Sock (ATP 23) in drie sets met 6-3, 5-7 en 7-6 (8-6) te kloppen. Daarna bracht Vandeweghe (WTA 36) de stand in evenwicht na een 6-4, 7-5 zege tegen Mladenovic (WTA 42). Na het dubbelspel trokken de Fransen uiteindelijk aan het langste eind. Frankrijk wint de competitie voor een tweede keer. Eerder mochten Jo-Wilfried Tsonga en Alizé Cornet in 2014 zegevieren.



De Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, was dit jaar aan de 29e editie toe. Nick Kyrgios en Daria Gavrilova triomfeerden vorig jaar voor eigen publiek. België haalde de finale in 2011. Justine Henin en Ruben Bemelmans verloren toen in de eindstrijd van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.



Frankrijk - VS 2-1

Richard Gasquet (Fra) - Jack Sock (VSt) 6-3, 5-7, 7-6 (8/6)

Coco Vandeweghe (VSt) - Kristina Mladenovic (Fra) 6-4, 7-5

Mladenovic/Gasquet (Fra) - Vandeweghe/Sock (VSt) 4-1, 4-3 (5/0)