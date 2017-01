Door: redactie

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) heeft het WTA-tennistoernooi van het Australische Brisbane (hard/1.000.000 dollar) op haar naam geschreven.

De als derde geplaatste Pliskova verpletterde in de finale de Française Alizé Cornet (WTA 41) in twee sets: 6-0 en 6-3 na 1 uur en 7 minuten. De eerste set was voorbij in minder dan 20 minuten.



Pliskova, die haar zeventiende finale op het WTA-circuit afwerkte, veroverde haar zevende WTA-titel. Cornet heeft vijf WTA-toernooizeges achter haar naam.

