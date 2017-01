Elise Mertens stoot in Hobart door naar laatste kwalificatieronde

Door: redactie

7/01/17 - 10u12 Bron: Belga

Elise Mertens (WTA 124) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van het WTA-tennistoernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Leuvense klopte in de tweede kwalificatieronde de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 160) met tweemaal 6-1. Mertens speelt tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 136) voor een plaats op de hoofdtabel. Als Mertens wint, dan staan er twee Belgen op de hoofdtabel van het Hobart International. Kirsten Flipkens (WTA 64) is rechtstreeks geplaatst. De Kempense ontmoet in de eerste ronde de Australische wildcardspeelster Jaimee Fourlis (WTA 423).