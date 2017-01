Lauren Davis verovert eerste WTA-titel in Auckland

Door: redactie

Lauren Davis (WTA 61) heeft vandaag het WTA-tennistoernooi van het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Voor de Amerikaanse is het haar eerste WTA-titel.

De 23-jarige Davis versloeg in de finale de 19-jarige Kroatische Ana Konjuh (WTA 47) in twee sets met 6-3 en 6-1. Konjuh was eerder dit toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van Yanina Wickmayer (WTA 58) en Kirsten Flipkens (WTA 64).



Davis steekt zo voor het eerst een WTA-toernooizege op zak, na twee verloren finales in 2016. In Washington moest ze vorig jaar haar meerdere erkennen in Wickmayer, in Québec ging ze onderuit tegen de Française Océane Dodin.



De als achtste geplaatste Konjuh werkte haar tweede WTA-finale af, in 2015 won ze in Nottingham.