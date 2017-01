Door: redactie

7/01/17 - 09u27 Bron: Belga

Grigor Dimitrov. © photo news.

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 17) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 5) nemen het tegen elkaar op in de finale van het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/437.380 dollar).

Zevende reekshoofd Dimitrov verraste in de halve finales 's werelds nummer drie en titelverdediger Milos Raonic. Het Canadese eerste reekshoofd ging onderuit met 7-6 (9/7) en 6-2.



Derde reekshoofd Nishikori was in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-3 te sterk voor de als tweede geplaatste Zwitser Stan Wawrinka (ATP 4).