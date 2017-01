Droomfinale in Doha: nummer één Murray tegen nummer twee Djokovic

Door: redactie

6/01/17 - 20u19 Bron: Belga

Het eerste ATP-toernooi van het jaar levert meteen een finale tussen de nummers een en twee van de wereld op. De Schot Andy Murray en de Serviër Novak Djokovic strijden om de titel in de Qatarese hoofdstad Doha (1.327.190 dollar). Eerste reekshoofd Murray ontdeed zich in zijn halve finale in 1 uur en 41 minuten met 6-3 en 6-4 van de als derde geplaatste Tsjech Tomas Berdych (ATP-3). Djokovic had langs zijn kant eerder vandaag de handen vol met de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP-42). De titelverdediger had 2 uur en 22 minuten nodig voor een 4-6, 7-6 (9/7), 6-3 zege. In de tweede set redde Djokovic vijf matchballen.

Djokovic gaat in zijn tweede finale in de Qatarese hoofdstad voor een 67e ATP-titel. Vorig jaar nam hij in de finale met 6-2 en 6-1 de maat van de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-9). Murray's naam staat al twee keer op de erelijst. Hij won het toernooi in 2008 en 2009 en was in 2007 runner-up. Op zijn palmares prijken 44 ATP-toernooien.



In de onderlinge confrontaties leidt Djokovic met 24-11. Hij won dus 69 procent van hun duels. Op hardcourt, ook de ondergrond in Doha, staat hij 20-9 in het voordeel. Vorig jaar stonden de twee vijf keer tegenover elkaar, ook telkens in een finale. Murray won in november hun laatste duel, de finale van de World Tour Finals in Londen, met 6-3 en 6-4. .



In Doha gingen Athur De Greef (ATP-134) en David Goffin (ATP-11) er al uit in de tweede ronde van het toernooi.