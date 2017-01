Pliskova en Cornet treffen elkaar in finale Brisbane

Door: redactie

6/01/17 - 15u43 Bron: Belga

Karolina Pliskova © epa.

Karolina Pliskova (WTA 6) blijft op koers om het WTA-tennistoernooi van het Australische Brisbane (hard/1.000.000 dollar) te winnen. De als derde geplaatste Tsjechische plaatste zich vandaag voor de finale door met 6-2 en 6-4 de maat te nemen van het Oekraïense zesde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 14). De 24-jarige Pliskova staat zo in haar zeventiende finale op het WTA-circuit, ze kan morgen haar zevende toernooi winnen.

Eerder op de dag verzekerde Alizé Cornet (WTA 41) zich als eerste van een plaatsje in de finale van het Brisbane International. De Française had daar welgeteld 28 minuten voor nodig, haar opponente Garbine Muguruza (WTA 7) gaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set immers op. Voor de 26-jarige Cornet wordt het haar elfde finale op het WTA-circuit, ze gaat op jacht naar haar zesde toernooizege.