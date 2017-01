Frankrijk klopt Zwitserland en bereikt finale Hopman Cup

Door: redactie

6/01/17 - 15u38 Bron: Belga

Mladenovic (links) en Gasquet © getty.

Frankrijk heeft zich vandaag in Perth ten koste van Zwitserland geplaatst voor de finale van de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Fransen haalden het in een rechtstreeks duel met als inzet een finaleticket met 2-1, de beslissing viel in het dubbelspel.

Roger Federer (ATP 16) had de Zwitsers nochtans op voorsprong gebracht door Richard Gasquet (ATP 18) met 6-1 en 6-4 te kloppen, maar daarna hing Kristina Mladenovic (WTA 42) de bordjes in evenwicht door Belinda Bencic (WTA 43) te verslaan (6-4, 2-6, 6-3). In het beslissend dubbelspel trokken Gasquet en Mladenovic met twee keer 4-2 aan het langste eind.



Frankrijk won eerder in groep A van Groot-Brittannië (3-0) en Duitsland (2-1), ook de Zwitsers haalden het met dezelfde cijfers van die landen. Eerder vrijdag klopten de Duitsers de Britten met 2-1. Dankzij de zege tegen de Zwitsers pakten de Fransen de groepswinst in poule A, zaterdag botsen ze in de finale op de Verenigde Staten. Jack Sock (ATP 23) en Coco Vandeweghe (WTA 36) versloegen in groep B Spanje, Australië en Tsjechië.



De Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, is dit jaar aan de 29e editie toe. Nick Kyrgios en Daria Gavrilova wonnen vorig jaar voor eigen publiek.