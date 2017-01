Flipkens treft Australische tiener in eerste ronde WTA Hobart

Door: redactie

Kirsten Flipkens (WTA 64) neemt het in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi van het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) op tegen de Australische Jaimee Fourlis (WTA 423). Dat is het resultaat van de loting van vandaag.

De 30-jarige Flipper speelde nooit eerder tegen de pas 17-jarige Fourlis, die van de organisatoren een wildcard voor het Hobart International had gekregen. Neemt de Belgische nummer twee haar eerste horde, wacht in de tweede ronde de Servische ex-nummer één Jelena Jankovic (WTA 54) of de als derde geplaatste Roemeense Monica Niculescu (WTA 38).



Flipkens is (voorlopig?) de enige landgenote op de hoofdtabel, Elise Mertens (WTA 124) werkt kwalificaties af in Hobart. Daarin klopte ze in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Japanse Nao Hibino (WTA 93), haar volgende opponente is de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 160).