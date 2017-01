Cornet eerste finaliste in Brisbane na opgave Muguruza

Door: redactie

6/01/17 - 10u40 Bron: Belga

Alizé Cornet. © photo news.

Alizé Cornet (WTA 41) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van het Australische Brisbane (hard/1.000.000 dollar). De Française had daar welgeteld 28 minuten voor nodig, haar opponente Garbine Muguruza (WTA 7) gaf bij een 4-1 achterstand in de eerste set immers op.

De als vierde geplaatste Spaanse voelde zich naar eigen zeggen helemaal geen 100% fit in haar halve finale en sukkelde ook met haar rechterdij. "Ik voelde me heel vermoeid en had ook wat pijntjes. Zeker in de eerste week van het jaar is het belangrijk om zorg te dragen voor je lichaam", stelde ze achteraf.



Voor de 26-jarige Cornet wordt het haar elfde finale op het WTA-circuit, ze gaat op jacht naar haar zesde toernooizege. In de eindstrijd wacht de winnares van de partij tussen de als derde geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) en het Oekraïense zesde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 14).