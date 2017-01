Konjuh en Davis strijden om toernooizege

Door: redactie

WTA Auckland De Kroatische Ana Konjuh (WTA 47) en de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 61) hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

De als achtste geplaatste Konjuh, eerder dit toernooi al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Yanina Wickmayer (WTA 58) én Kirsten Flipkens (WTA 64), rekende in de halve finales in drie sets af met de Duitse Julia Goerges (WTA 53). Het werd 6-3, 4-6 en 6-3. Voor de 19-jarige Kroatische wordt het haar tweede WTA-finale, in 2015 pakte ze de titel in Nottingham.



In de andere halve finale op de ASB Classic won Davis na de opgave van het Letse zevende reekshoofd Jelena Ostapenko (WTA 44). De Amerikaanse leidde op dat moment met 4-6, 6-4 en 4-1 en staat in haar derde WTA-eindstrijd. Ostapenko was met koorts opgestaan en voelde zich niet goed. Na haar halve finale in het enkelspel gaf ze ook forfait voor die in het dubbelspel, waarin ze samen met Kirsten Flipkens op de baan had moeten komen.

