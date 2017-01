Riske en Siniakova spelen finale in Shenzhen

Door: redactie

6/01/17 - 08u53 Bron: Belga

Alison Riske. © afp.

De Amerikaanse Alison Riske (WTA 39) en de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 52) hebben zich vandaag verzekerd van een ticket voor de finale van het WTA-tennistoernooi van het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar).

Achtste reekshoofd Riske rekende in haar halve finale met tweemaal 6-3 af met de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 81) en staat net als vorig jaar in de finale in Shenzhen. Die verloor ze toen van Agnieszka Radwanska, zaterdag gaat de 26-jarige Amerikaanse in de finale op jacht na haar tweede WTA-titel uit haar carrière (na die van 2014 in het Chinese Tianjin).



Eerder op de dag stuntte Siniakova door in haar halve eindstrijd de als derde geplaatste Britse Johanna Konta (WTA 10) uit het toernooi te kegelen, het werd 1-6, 6-4 en 6-4. De 20-jarige Tsjechische had eerder dit toernooi ook al Simona Halep (WTA 4) uitgeschakeld en mikt op haar allereerste WTA-toernooizege.