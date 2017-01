Flipkens en Ostapenko geven forfait voor halve finale dubbel in Auckland

Door: redactie

6/01/17 - 08u22 Bron: Belga

Jelena Ostapenko (links) en Kirsten Flipkens. © getty.

Kirsten Flipkens en Jelena Ostapenko zijn vandaag niet in actie gekomen in de halve finales van het dubbelspel van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). De Belgisch-Letse tandem gaf forfait wegens ziekte van Ostapenko.